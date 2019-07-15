النيابة تعاين موقع العثور على جثة مجهولة بالقرب من إحدى المدراس بالسلام

كتب أحمد حسنى

انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع العثور على جثة شخص مقتول، وملقى بالقرب من إحدى المدارس بمدينة اسبيكو بالسلام.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب، مقتول بعدة طعنات بأحد الشوارع بالسلام.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغاً من الأهالى بوجود جثة ملقاة بأحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل، وبها طعنات متفرقة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث ومناقشة شهود العيان فى الواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.