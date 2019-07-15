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النيابة تستمع لأقوال أهل فتاة انتحرت لرسوبها بالثانوية العامة بحدائق القبة

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:18 م
النيابة تستمع لأقوال أهل فتاة انتحرت لرسوبها بالثانوية العامة بحدائق القبة جثة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استمعت نيابة حدائق القبة لأقوال اهل فتاة انتحرت قفزا من أعلى العقار محل سكنها الطابق الخامس، بسبب رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة.

 

وأكد أهل الفتاة، أنه عقب ظهور النتيجة ورسوبها فى عدد من المواد، وتيقنها من عدم دخولها الكلية التى ترغب بها، دخلت فى نوبة اكتئاب، ثم غافلتهم وألقت بنفسها من الطابق الخامس ولم يستطيعوا إنقاذها.

 

وتلقى المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع فتاة عقب قفزها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أن فتاة قامت بالانتحار قفزا من الطابق الخامس من أعلى العقار سكنها، بسبب مرورها بأزمة نفسية إثر رسوبها فى امتحانات الثانوية العامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


الاستماع لأقوال

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حدائق القبة

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