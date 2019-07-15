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النقل تتابع معدلات تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:00 م
النقل تتابع معدلات تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب قطارات السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تابعت وزارة النقل مع رئيس وقيادات شركة سيماف معدلات تصنيع وتوريد 140 عربة بضائع  لصالح هيئة السكك الحديدية  بإجمالى تكلفة 544 مليون جنيه وتحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة للركاب، بحضور اللقاء رئيس وقيادات السكة الحديد وقيادات وزارة النقل. 
 
وأكدت وزارة النقل على أهمية الإسراع فى معدلات تصنيع وتوريد عربات البضائع  لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية مشيرة إلى أن الـ140 عربة التى يشملها العقد تنقسم إلى 125عربة سطح حاويات، 15عربة سبنسة، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة فى هذا الصدد ترتكز على مواكبة التطور العالمى فى منظومة نقل الحاويات عبر السكك الحديدية، من خلال التعاقد على عربات مخصصة لنقل الحاويات، تسهم في تعظيم نقلها من الموانئ البحرية، من خلال إقامة محطات تبادلية للنقل المشترك «السككى والبرى» بالمناطق الصناعية المختلفة مثل مناطق السادس من أكتوبر وحلوان.
 
كما أكدت الوزارة على سرعة الانتهاء من تحسين وتطوير 200 عربة درجة ثالثة  للركاب حيث تم تسليم 60 عربة  للمساهمة فى تحسين الخدمة المقدمة للركاب، مشيره إلى أن الوزارة تسييرفى مجال عربات الركاب فى اتجاهين متوازيين  الاول يتمثل في  شراء عربات وقطارات جديدة وهو ماتمثل في التعاقد مع ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب والتعاقد مع تالجو الإسبانية لتوريد 6 قطارت جديدة للركاب بالإضافة إلى تطوير وتحسين الأسطول الحالى بما يعود إيجابيا على مستوى الخدمة المقدمة.

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