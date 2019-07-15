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المدارس المصرية اليابانية تعلن قوائم استكمال 17 مدرسة بعد مراجعة أوراق المتقدمين

الإثنين، 15 يوليه 2019 04:14 م
المدارس المصرية اليابانية تعلن قوائم استكمال 17 مدرسة بعد مراجعة أوراق المتقدمين المدارس اليابانية - أرشيفية

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نشرت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، قوائم استكمال القبول بالمدارس للعام الدراسى 2019/2020،عبر الموقع الرسمى للوزارة والصفحة الرسمية للمدارس اليابانية.

وأوضحت وحدة المدارس اليابانية أن قوائم الاستكمال المعلنة في 17 مدرسة جاءت بعد مراجعة وفحص دقيق للمقابلات مع الطلاب وأولياء الأمور للمرة الثانية، معلنة  استكمال 4 مدارس أخرى وعمل مقابلات من قوائم الانتظار الإلكترونية للمتقدمين،  بعد إجراء المقابلات الشخصية.

وحددت الوحدة الأوراق اللازمة للطلاب الذين تم قبولهم بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وهى: "ملف وبه طلب الالتحاق، وشهادة ميلاد الكمبيوتر "أصل +صورتين"، و8 صور شخصية للطالب، ما يثبت محل السكن (إيصال كهرباء أو فاتورة مياه أو فاتورة غاز أو عقد إيجار موثق)، طوابع ودمغات تعليم، وصورة بطاقة الأب والأم سارية، ووصاية تعليمية للطالب اليتيم أو حالة الطلاق، والبطاقة الصحية وعليها طابع التعليم الصحى"، وبالنسبة للصف الثانى يضاف إثبات قيد بالصف الأول أو ما يفيد حصوله على الصف الأول.

وأعلنت عن أماكن تقديم مستندات الطلاب فى المدارس الخمسة الجديدة كالتالى: "مدرسة تمى الأمديد يتم تقديم الأوراق في مدرسة بني عبيد، مدرسة الرديسية سيتم تقديم الأوراق في مدرسة حي العقاد، مدرسة كفر البطيخ يتم تقديم الأوراق في مدرسة دمياط، ومدرسة بيلا يتم تقديم الأوراق فى دار الضيافة بجوار المدرسة الفندقية بطريق صبرى القاضى، وطلاب طهطا يتم تقديم الأوراق فى مدرسة طهطا".

وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى الجديد 2019/2020، فى 1 مايو 2019، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.


وزارة التربية والتعليم

العام الدراسى 20192020

المدارس المصرية اليابانية

المدارس اليابانية

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