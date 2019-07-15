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القبض على عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة ببنها وشبرا الخيمة

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:53 م
القبض على عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة ببنها وشبرا الخيمة متهم - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية، اليوم الإثنين، القبض على عصابتين للإتجار فى المخدرات فى بنها وشبرا الخيمة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تحرر محضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق.

 

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، من اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية بضبط كل من "أ. ب. ع" وشهرته "قطو"، 26 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز بنها والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات و"ع. ح. ط"، 25 سنة، عاطل، وبحوزتهما "سلاح نارى "بندقية آلية بخزينتها 10 طلقات"، وربع كيلو حشيش ومبلغ مالي".

 

وفى مدينة شبرا الخيمة، تم ضبط "ع. ه. م" 20 سنة و"م. ر" 19 سنة و"م. ع. ع"، 38 سنة، عاطلين، وبحوزتهما 250 جرام استروكس و100 جرام هيروين ومبلغ مالى، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.


مخدرات

اسلحة

مديرية امن القليوبية

ترويج

بنها

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