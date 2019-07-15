سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 05:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اللبنانى: حريصون على استمرار قوات اليونيفيل فى الجنوب

الإثنين، 15 يوليه 2019 03:55 م
الرئيس اللبنانى: حريصون على استمرار قوات اليونيفيل فى الجنوب الرئيس اللبنانى ميشال عون
بيروت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، حرص بلاده على استمرار قوات حفظ السلام الأممية العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) فى أداء مهمتها تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على لبنان صيف عام 2006).

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان يان كوبيش، قبيل توجه الأخير إلى نيويورك لحضور جلسة مناقشة فى مجلس الأمن فى 22 يوليو الجارى حول القرار 1701.

وأعرب عون عن أمله فى تجاوب مجلس الأمن مع مطلب بلاده بتمديد ولاية (اليونيفيل)، وذلك تمكينًا لها من الاستمرار فى الاضطلاع دورها بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وعرض على المنسق الأممى نتائج الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان (الخروقات للأجواء والمياه الإقليمية والحدود البرية)، مشددًا على ضرورة التزام إسرائيل بالقرار (1701)؛ حفاظًا على استقرار الحدود، وذلك على نحو ما يعمل عليه لبنان من خلال انتشار وحدات الجيش اللبنانى إلى جانب قوة (اليونيفيل).

من جهته.. وضع المنسق الأممى كوبيش، الرئيس اللبنانى فى صورة المداولات التى جرت فى شأن تطبيق القرار (1701)، وموقف الأمم المتحدة من القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل فى ضوء الوساطة التى تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية.

من ناحية أخرى، أعرب الرئيس اللبنانى عن دهشته إزاء الأسباب التى تمنع المجتمع الدولى من دعم مطلب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة فى سوريا، مشيرًا إلى أن التقارير التى ترد من المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية تشير إلى تحسن فى الوضع الأمنى فى معظم المناطق السورية.

 


الرئيس اللبنانى

قوات اليونيفيل

اسرائيل

الجنوب اللبنانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير دفاع لبنان يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات مساعى ترسيم الحدود مع إسرائيل

الخميس، 04 يوليه 2019 02:27 م

الرئيس اللبنانى: سنطلب تجديد ولاية اليونيفيل لاستمرار تحقيق الأمن والاستقرار

الجمعة، 28 يونيو 2019 08:00 م

اليونيفيل: ننسق مع الجيش اللبنانى والوضع هادئ على طول الخط الأزرق

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:10 م

لبنان يحتفل بـ"عيد الموسيقى" بمشاركة قوات اليونيفيل وفنانين فرنسيين ومحليين

الأحد، 16 يونيو 2019 11:12 ص

اليونيفيل: تأكدنا من وجود نفق ثالث يعبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل

الخميس، 25 أبريل 2019 09:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

800 عام وماؤه لا ينضب ويزوج البنات.. أسطورة إبريق سيدى إبراهيم.. فيديو

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

أبشع جريمة فى الفيوم.. مدرس لغة إنجليزية يقتل زوجته وأبناءه الـ4 خلال نومهم بالساطور.. يسلم نفسه للشرطة ويعترف: قتلتهم للتخلص من التهديدات باغتصابهم من شركاء التنقيب عن الآثار.. والنيابة تحقق فى الجريمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة