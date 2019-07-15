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التموين: صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:37 ص
التموين: صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن صوره ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر يوليو الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 60% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا زيادة فى سعر رغيف الخبز المدعم، أو السلع التموينية، لأصحاب البطاقات بعد تحريك أسعار الوقود، وأن الوزارة تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز حتى يظل سعر الرغيف المدعم ثابت بـ5 قروش للرغيف.

 


التموين

صرف السلع المدعمة

أصحاب البطاقات

مقررات شهر يوليو

اليوم السابع بلس

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