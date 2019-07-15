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التضامن: سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الأسبوع المقبل

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:02 ص
التضامن: سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الأسبوع المقبل صوره ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية، اعتبارا من الأسبوع المقبل  على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل.

 

وكان  أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، قد أكد  أن الوزارة بدأت فى إنهاء أخر الإجراءات المتعلقة بموسم حج 1440هـ / 2019م من خلال إرسال جوازات سفر الحجاج إلى وزارة الداخلية المصرية والتى ستتولى التنسيق مع القنصلية السعودية بالسعودية لإصدار تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية خلال الفترة القادمة وفقاً لمواعيد سفر أفواج حجاج الجمعيات والتى من المقرر سفر أول أفواجها لعدد 700 حاج إلى المدينة المنورة يمثلون حجاج محافظة الجيزة والدقهلية المستوى الثانى

 


التضامن

حج الجمعيات

سفر حجاج الجمعيات الأهلية

حجاج الجمعيات

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