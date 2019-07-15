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"البيطريين": النقابة تدعم صندوق التكافل بمليون جنيه سنويا.. و2 مليون جنيه عجز

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:13 م
"البيطريين": النقابة تدعم صندوق التكافل بمليون جنيه سنويا.. و2 مليون جنيه عجز الدكتور حمدى شاكر مدير صندوق التكافل الاجتماعى لنقابة البيطريين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل الاجتماعى لنقابة الأطباء البيطريين، إن النقابة تدعم الصندوق بحوالى مليون جنيه سنويا، حتى بلغ إجمالى مستحقات النقابة لدى الصندوق تقريبا 6 مليون و 200 ألف جنيه حتى عام بداية 2019، لافتا إلى أن العجز بالصندوق بلغ 2 مليون جنيه.

 

وأضاف شاكر، في مؤتمر الجمعية العمومية الأولى لصندوق التكافل الاجتماعي للاطباء البيطريين، أن نظام عمل الصندوق يعود إلى عام 1992، وأن الأجيال الجديدة من البيطريين تستحق صندوق جديد يكفى احتياجاتهم، من خلال عمل دراسة اكتوارية مبنية على بيانات حقيقية للبيطريين.

فيما أكد الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن أول تنقية لجدول المشتركين بالصندوق،  كانت خلال الفترة الماضية، أى منذ 27 عام منذ بداية عمل الصندوق، وذلك حرصا من المجلس على تقديم أفضل خدمة من الصندوق، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم إجراء دراسة اكتوارية كل عامين للصندوق، إلا أن ذلك لا يحدث.

 

 

 

 


نقابة البيطريين

صندوق تكافل الاطباء البيطريين

تكافل الاطباء البيطريين

عمومية صندوق تكافل البيطريين

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