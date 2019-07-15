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الأمن الفيدرالى الروسى يطلب تمديد اعتقال البحارة الأوكرانيين 3 أشهر

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:14 م
الأمن الفيدرالى الروسى يطلب تمديد اعتقال البحارة الأوكرانيين 3 أشهر الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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قالت الناطقة الرسمية باسم محكمة (ليفورتوف) الروسية، كسينيا بيرفلاسكوفا، اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى قدم طلبا لتمديد اعتقال البحارة الأوكرانيين المحتجزين فى مضيق (كيرتش)، والبالغ عددهم 22 بحارا، بالإضافة إلى اثنين من موظفى إدارة أمن الدولة، لمدة 3 أشهر.

وأضافت بيرفلاسكوفا- فى تصريح لوكالة أنباء (سبيوتنيك) الروسية- أنه "يوجد طلب لتمديد فترة الاحتجاز، فيما يتعلق بموظفى إدارة أمن الدولة بارتوموف وايدر وسوروكى، واللذين كانا على ظهر السفينة، حتى 26 أكتوبر القادم، وفيما يتعلق بالباقى حتى 24 من الشهر ذاته.

يذكر أنه فى صباح يوم 25 نوفمبر العام الماضى، انتهك زورقان مدفعيان صغيران تابعان للبحرية الأوكرانية، (بيرديانسك) و(نيكوبول)، فضلا عن قارب دورية (يانى كابو) الحدود الروسية فى البحر الأسود، وقامت هذه الزوارق بمناورة خطيرة لعدة ساعات دون الاستجابة للمطالب القانونية للسلطات الروسية، ما نجم عنه احتجاز حرس الحدود الروسى هذه السفن بعد توجيه طلقات إنذار باتجاهها، ما أسفر عن إصابة ثلاثة بحارة أوكرانيين بجروح طفيفة.

وكان على ظهر السفن 22 بحارا إلى جانب اثنين من موظفى إدارة أمن الدولة، وتم إلقاء القبض عليهم جميعًا بتهمة انتهاك حدود الدولة.

 


الامن الفيدرالى الروسى

البحاره الاوكرانيين

روسيا

اوكرانيا

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