الأمم المتحدة: أكثر من 820 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع

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كشفت الأمم المتحدة عن أن أكثر من 820 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع في عام 2018، وذلك مقابل 811 مليونا في العام السابق له، وبذلك تكون السنة الثالثة على التوالي في زيادة معدلات الجوع حول العالم.

وذكرت المنظمة الدولية - في تقريرها السنوي عن حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم الصادر اليوم الاثنين وجرى توزيعه في جنيف - أن هذا يؤكد التحدي الهائل الذي يواجه تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة التقدم في تخفيض عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم إلى النصف وتقليل عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض بطيئة للغاية، ما يجعل أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالتغذية بعيدة المنال.

ولفت التقرير إلى أنه مقابل تلك التحديات، فإن زيادة الوزن والسمنة في جميع المناطق مستمرتان بين الأطفال في سن المدرسة وبين البالغين، وتعد فرص عدم الأمان الغذائي أعلى بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال في كل قارة، مع وجود فجوة أكبر في أمريكا اللاتينية.