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الأقباط يبدأون الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة بدير الجبل الغربى بسوهاج

الإثنين، 15 يوليه 2019 09:45 م
الأقباط يبدأون الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة بدير الجبل الغربى بسوهاج عيد الانبا شنودة
سارة علام

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بدأ دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج مساء أمس احتفالاته بعيد القديس الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

افتتحت الاحتفالات بصلاة العشية ودورة أيقونة القديس والتي شهدت مشاركة شعبية كبيرة، إذ ترأس الصلوات الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير وشاركه الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ومجمع رهبان الدير وعدد من الآباء الكهنة وأعداد كبيرة من الشمامسة، ثم ترأس الأنبا أولوجيوس صباح اليوم قداس العيد بمشاركة مجمع رهبان الدير.

ومن المقرر أن تستمر الاحتفالات حتى الأحد الرابع من شهر أغسطس المقبل، وهو الأحد السابق لبدء صوم السيدة العذراء كما جرت العادة في احتفالات الدير.

 


الانبا شنودة رئيس المتوحدين

دير الانبا شنودة رئيس المتوحدين

الجبل الغربى بسوهاج

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