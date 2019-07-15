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اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس

الإثنين، 15 يوليه 2019 06:00 ص
اعرف كيف يواجه صندوق مكافحة الإدمان حالات تعاطى المخدرات بين سائقى المدارس حملات الكشف عن تعاطى المخدرات- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يواصل صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى التابع لو زيرة التضامن الاجتماعى، تكثيف حملات الكشف على سائقى  الحافلات المدرسية والطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية  بجانب تكثيف برامج التوعية بأضرار تعاطى المخدرات. 

 

اليوم السابع ينشر تقريرا معلوماتيا حول آليات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتكثيف حملات الكشف على السائقين فى نقاط محددة.

 

1-  إمداد الإدارة العامة للمرور بـ60 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة داخل المحافظات للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

 

2 تم الكشف على 4 الآف سائق حافلات مدرسية خلال عام 2018/2919

 

3- انخفاض  نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية  إلى 3% بعدما كانت  12% عام 2015 

 

 4- يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة.

 

5- استمرار تكثيف حملات الكشف  عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة لتشمل مختلف المحافظات خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلسالوزراء.

 


التضامن

صندوق الادمان

تعاطى المخدرات

سائقى الحافلات المدرسية

الطرق السريعة

اليوم السابع بلس

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