اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن عددا من التقارير اليوم الاثنين، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الهيئة الهندسية بتقديم أفضل الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وموافقة مجلس النواب على تعديلات قانون نقابة المحامين وتعديلات قانون الجمعيات الأهلية، وفتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لمدة شهر، وتفاصيل مقتل مدرس لغة إنجليزية لزوجته وأبنائه الـ4 .