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إنقاذ 600 إسرائيلى بعد تعطل قطار بين مدينة بئر السبع وتل أبيب

الإثنين، 15 يوليه 2019 07:38 م
إنقاذ 600 إسرائيلى بعد تعطل قطار بين مدينة بئر السبع وتل أبيب قطار اسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى

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ذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى أن 600 إسرائيلياً تم إنقاذهم فى أعقاب تعطل قطار بين مدينة بئر السبع وتل أبيب عند مدخل محطة مركز سافيدور في تل أبيب، حيث هرعت الطواقم الفنية لحل المشكلة نتيجة لهذا الحدث .

 

وقالت القناة أنه بسبب العطل حدث تأخير في حركة السكك الحديدية وتم إجراء تغييرات في جدول القطارات ، حيث تم سحب قاطرة بديلة إلى المكان وسيتم تشغيلها إذا لزم الأمر بواسطة طاقم القطار.

 

وأضافت القناة أنه ربما نقص البنية التحتية للسكك الحديدية على طريق أيالون ، أدى إلى تعطل القطار ، موضحة أنه ينبغى على المسافرين الذين يسافرون إلى المحطات الشمالية في تل أبيب إجراء عملية تبادل للقطارات في هذه المحطة قبل أن يواصلوا السير في طريقهم.

 

 


اسرائيل

قطار

تل أبيب

السكك الحديدية الاسرائيلية

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