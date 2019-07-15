إخلاء سبيل فتاة وحبس صديقها العاطل لسرقته مليون و600 ألف جنيه من والدها

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المطرية بإخلاء سبيل فتاة بضمان محل إقامة والدها بعد تنازله عن اتهامها، حيث أكد أن المتهم الثانى هو من حرضها على ذلك، وأمرت النيابة بحبس صديقها، 4 أيام على ذمة التحقيق، لسرقتهما مليون و600 ألف جنيه من مسكن والد الأولى بالمطرية.

وكان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغا من صاحب محل مخبوزات، مقيم بشارع الطاهرة بدائرة القسم، يفيد بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مليون و600 ألف جنيه من داخل الشقة سكنه ووجود بعثرة بمحتوياتها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المُبلغ، مديرة مبيعات بإحدى الشركات، وسائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، واعترفت الأولى بسابقة عمل السائق بالشركة عملها، وعلمها باحتفاظ والدها بمبالغ مالية كبيرة داخل الشقة سكنهما، فقامت باصطناع مفاتيح للشقة وتسليمها للسائق، والذى تمكن من دخول الشقة والاستيلاء على المبلغ المالى.

وبمواجهة السائق أيد ذلك وقرر تخلصه من المفاتيح المصطنعة بإلقائها بالطريق العام، وأرشدا عن مبلغ مليون و196 ألفا و750 جنيها داخل شقة مستأجرة بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وسيارة ملاكى بدون لوحات معدنية قام بشرائها بمبلغ 425 ألف جنيه من متحصلات السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.