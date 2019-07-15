أمير الكويت يتسلم دعوة رسمية من رئيس الوزراء الأثيوبى لزيارة أديس أبابا

الكويت (أ ش أ)

تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - بقصر بيان - رسالة خطية من رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد تضمنت دعوته رسميا لزيارة أديس أبابا.

كما تضمنت الرسالة - التى سلمها وزير المالية الأثيوبى أحمد شايدي، اليوم الاثنين، بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل - الإشادة بالعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.