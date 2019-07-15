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أمير الكويت يتسلم دعوة رسمية من رئيس الوزراء الأثيوبى لزيارة أديس أبابا

الإثنين، 15 يوليه 2019 01:34 م
أمير الكويت يتسلم دعوة رسمية من رئيس الوزراء الأثيوبى لزيارة أديس أبابا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)

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تسلم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - بقصر بيان - رسالة خطية من رئيس الوزراء الأثيوبى آبى أحمد تضمنت دعوته رسميا لزيارة أديس أبابا.

كما تضمنت الرسالة - التى سلمها وزير المالية الأثيوبى أحمد شايدي، اليوم الاثنين، بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل - الإشادة بالعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها فى مختلف المجالات.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

 


امير الكويت

رئيس الوزراء الاثيوبى

اديس ابابا

الكويت

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