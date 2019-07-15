أمريكا تقيد حركة وزير الخارجية الإيرانى خلال تواجده فى نيويورك

كتبت ريم عبد الحميد

قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، إن تحركات وزير الخارجية الإيرانى محمود جواد ظريف فى نيويورك ستكون مقيدة للغاية، وذلك بعدما تم منحه تأشيرة لدخول الولايات المتحدة للمشاركة فى أعمال قمة خاصة بالأمم المتحدة.

وأشار بومبيو، إلى أن الموافقة على منح جواد ظريف التأشيرة، يأتى بشكل أساسى من أجل الوفاء بالتزامات أمريكا إزاء الأمم المتحدة، لكن تحركاته سيتم تحديدها للغاية.

وقال بومبيو فى مقابلة بالهاتف مع صحيفة "واشنطن بوست" إن جواد ظريف والوفد المرافق له سيسمح لهم بالتحرك بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية التى تقع على بعد ست مبانٍ، وإلى مقر السفير الإيرانى لدى الأمم المتحدة القريب منهم.

وقال بومبيو إن الدبلوماسيين الأمريكيين لا يتجولون حول إيران، لذلك، لا نرى أى سبب لكى يتجول الدبلوماسيون الإيرانيون بحرية حول نيويورك أيضا. وتابع قائلا إنه من المناسب تماما أن نقدم لوزير الخارجية جواد ظريف ووفده كل الحقوق التى تتوفر لهم لموجب اتفاق مقرات الأمم المتحدة وليس أكثر من هذا.

ويتواجد ظريف فى نيويورك لحضور اجتماع للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة وهو اجتماع رفيع المستوى للوزراء حول أهداف التنمية المستدامة فى قضايا تشمل الصراع والجوع والمساواة بين الجنسين والتغيير المناخى. وقد صدرت تأشيرة ظريف فى السفارة الأمريكية ببيرن فى سويسرا قبل يوم من وصوله إلى الولابات المتحدة.

وتبحث إدارة ترامب فرض عقوبات على ظريف على الرغم من أنه أكد عدم وجود أصول له خارج إيران.

كان وزير الخزانة الأمريكى ستيفين منيوتشن قد قال فى 24 يونيو إنه يتوقع فرض عقوبات على ظريف خلال الأسبوع.