سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 08:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية تقارير مصرية

«الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 15 يوليه 2019 08:19 م
«الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. مدير عام المنظمة يوافق على حضور الاحتفال العالمى فى مصر بنجاح مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سى» والكشف عن الأمراض غير السارية.

 

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ السنغال تبحث عن التتويج الأول.. والجزائر تهتز فرحاً بعد تأهل المحاربين لنهائى أفريقيا.. القاهرة أرض الأحلام للجزائر والسنغال.. الرئيس عبد القادر بن صالح يهنئ محاربو الصحراء.. والجماهير تحتفل بالإنجاز حتى الصباح بفرنسا ومصر والجزائر
 

ـ رسمياً.. انطلاق المرحلة الأولى الأحد المقبل.. طريق طلاب الثانوية إلى مكتب التنسيق.. المؤشرات الأولية: %98.3 للطب و97.9% للأسنان.. 78 ألف طالب يتنافسون على 50 ألف مكان بالكليات الطبية

ـ «كارت أحمر» لـ«التوك توك» فى المدن الجديدة
 

ـ «الصحة العالمية» تدعم مبادرة السيسى لعلاج مليون أفريقى.. مدير عام المنظمة يوافق على حضور الاحتفال العالمى فى مصر بنجاح مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سى » والكشف عن الأمراض غير السارية

ـ صاحبى وقع لى وإحنا واخدين على كده.. بالمستندات.. اعترافات المتهمين فى حريق قطار «محطة مصر»
 

ـ ضبط قضايا أموال عامة وتهرب ضريبى بـ 8 مليارات جنيه.. تحرير جرائم رشوة واختلاس ب 118 مليوناً وقضايا اتجار بالعملة ب 200 مليون

ـ أعضاء البرلمان الليبى يتفقون فى القاهرة على ضرورة تفعيل دور «النواب».. البيان الختامى يدعو لعقد جلسة تباحث لتشكيل حكومة وحدة وطنية

ـ ألمانيا تفضح جرائم الدوحة قطر إمارة «غير آدمية».. تقرير «فونكو» يكشف انتهاك الإمارة لحقوق الإنسان فى ملاعب كأس العالم

ـ مسلسلات الـ54 حلقة ترفض «إجازة المصايف».. «سينرجى» تبدأ تنفيذ خطة ظهور الأعمال الدرامية على مدار العام

ـ الأحمر يعود من معسكر إسبانيا.. تنازلات على جبر من أجل الإنضمام إلى النادى الأهلى

cover

 


الصحة العالمية

السيسي

افريقيا

الاهلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

الملامح الأولى للجزء الثانى من فيلم The King's Men

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

أصحاب أصحاب .. جايسون ستاثام وداوين جونسون فى افتتاحية Hobbs & Shaw

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

"قضايا الدولة" تتهم أصحاب مصانع الدرفلة بالتدليس بقضية حماية صناعة الحديد الوطنية

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

مميش: نستعد لتدشين خطوط ملاحية تربط مصر بدول أفريقيا لتسويق إنتاجها للعالم

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

شاهد.. كهربا مع تريزيجيه وكريم حافظ فى تركيا

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

الأول علمى بشمال سيناء: بتفرج على المباريات..والأولى أدبى: الثانوية مش بعبع

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

محمد الأول أدبى بأسوان: جمعت بين التفوق ومساعدة والدى فى التجارة

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

"فضائح الهوا" تدفع أيمن نور لتنظيم دورات تدريبية لمذيعى الإخوان.. أخطاء فادحة للمذيعين بقنوات الشرق ومكملين ووطن.. وخبراء: اختيارات مقدمى البرامج بفضائيات الجماعة اعتمدت على العشوائية

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

البرلمان يوافق نهائيا بأغلبية الثلثين على قانون تنظيم العمل الأهلى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

الجارديان تكشف فضيحة فساد جديدة للقطرى ناصر الخليفى

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

2000 فرصة جديدة فى الخريطة الاستثمارية فى مختلف المجالات.. تعرف عليها

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الثانى لطلاب للدبلومات الفنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة