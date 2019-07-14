سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 09:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن تقترح على بيونج يانج عقد محادثات على مستوى العمل الأسبوع الجارى

الأحد، 14 يوليه 2019 09:09 ص
واشنطن تقترح على بيونج يانج عقد محادثات على مستوى العمل الأسبوع الجارى زعيم كوريا الشمالية وترامب
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة اقترحت على كوريا الشمالية عقد محادثات على مستوى العمل خلال هذا الأسبوع حيث قدمته عبر قناة دبلوماسية وتنتظر ردا من كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن نائب رئيس مكتب الأمن الوطنى الكورى الجنوبى كيم هيونج-جونج قوله، فى واشنطن للصحفيين، إن كوريا الشمالية لم ترد بعد على مقترح الولايات المتحدة، مضيفا ردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات النووية ستستأنف هذا الشهر أم لا "ينبغى لنا أن نتنظر ونرى".

من ناحية أخرى، قالت مصادر إن الولايات المتحدة لم تقترح أى مكان محدد للمحادثات على مستوى العمل، تاركة القرار لكوريا الشمالية حيث تشمل الأماكن المحتملة قرية بانمونجوم الحدودية بين الكوريتين وبيونج يانج والسويد.

جاء ذلك بعد أن وافق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون على استئناف مفاوضات نزع السلاح النووى على مستوى العمل عندما عقدا اجتماعا مفاجئا فى قرية الهدنة "بانمونجوم" على الحدود بين الكوريتين فى 30 يونيو الماضي.

وتوقفت المحادثات النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ قمتهما الأخيرة التى انتهت بدون التوصل إلى أى اتفاق فى فبراير الماضى.

 


واشنطن

كوريا الشماليه

نزع السلاح النووى

بيونج يانج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow

عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخ أسفل العين

وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخ أسفل العين

تونس ترفع شعار النصر ضد السنغال فى أمم أفريقيا 2019

تونس ترفع شعار النصر ضد السنغال فى أمم أفريقيا 2019

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

مرشح جمهورى يشترط وجود رجل "مِحرم" لعقد لقاء مع صحفية أمريكية

مرشح جمهورى يشترط وجود رجل "مِحرم" لعقد لقاء مع صحفية أمريكية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة