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هل من الممكن تناول الفيتامينات قبل النوم وما هو أفضل وقت لتناولها؟

الأحد، 14 يوليه 2019 10:00 م
هل من الممكن تناول الفيتامينات قبل النوم وما هو أفضل وقت لتناولها؟ فيتامينات - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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فى حين أنه من الآمن تناول الفيتامينات قبل النوم، فإن معظم الخبراء ينصحون عدم القيام بذلك، فيمكن أن يؤدى تناول الفيتامينات إلى زيادة الطاقة، مما قد يسبب الأرق وصعوبة النوم.

وفقا لتقرير نشر على موقع صحيفة " نيويورك تايمز" عن دراسة أظهرت وجود علاقة محتملة بين تناول الفيتامينات المتعددة فى الليل وضعف النوم، ولكن النتائج لم تثبت بشكل قاطع وجود صلة بين الاثنين، لذا يوصى العديد من الأطباء بتناول الفيتامينات مع وجبة الإفطار أو الغداء لأن الجسم يكون قادر على امتصاصها بشكل أفضل عند تناولها مع الطعام، قد يسبب أيضا تناول الفيتامينات قبل النوم حرقة فى المعدة أو اضطراب فى المعدة بشكل عام.

 

فيتامين ب
فيتامين ب

ما هى الفيتامينات المتعددة
 

الفيتامينات المتعددة هى الفيتامينات التى تحتوى على أكثر من نوع واحد من فيتامين، تحتوى الفيتامينات المتعددة الأكثر شيوعًا على فيتامينات A وB وفيتامينات C وD وE وK. كما تحتوى أيضًا على معادن مثل النحاس والحديد والسيلينيوم والزنك.

من المهم أن تعرف بالضبط ما تحتوى عليها الفيتامينات المتعددة حتى تعرف كيفية تناولها، وبالتالى يمكنك التأكد من حصولك على التوازن الغذائى المناسب.

تناول الفيتامينات
تناول الفيتامينات

أفضل وقت لتناول الفيتامينات

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع فيما يتعلق بأفضل وقت لتناول الفيتامينات، على سبيل المثال، تعمل فيتامينات ب بشكل أفضل عند تناولها معدة فارغة، لذلك من الجيد تناولها في الصباح، ولا يخزن جسمك فيتامين C، لذلك يجب أن يؤخذ بجرعات صغيرة طوال اليوم.

خذ الفيتامينات المتعددة مع وجبة خفيفة صغيرة للمساعدة في ضمان امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون وللمساعدة في تلطيف معدتك.

يساعد الكالسيوم في امتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذا احصل على علبة صغيرة من اللبن قليل الدسم أو اثنين من الجبن أو كوب من الحليب، للمساعدة في تلطيف معدتك وتتأكد من امتصاص أي فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون في الفيتامينات المتعددة.

 


فيتامينات متعددة

فيتامين C

اضطراب المعدة

الارق

صعوبة النوم

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