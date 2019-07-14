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محافظ الدقهلية : بدء أعمال كشط طريق جمصة للتجهيز لأعمال الرصف

الأحد، 14 يوليه 2019 10:39 م
محافظ الدقهلية : بدء أعمال كشط طريق جمصة للتجهيز لأعمال الرصف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية مساء اليوم عن البدء في أعمال كشط طريق رافد جمصة تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق . 

جاء ذلك على خلفية اجتماع محافظ الدقهلية اليوم مع المهندس محمد الشيخ، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري لمنطقة شرق الدلتا، والمهندس عبد الحميد المصري، مدير عام الطرق ووجه بسرعة عمل الصيانة العاجلة لمعالجة المواقع الخطيرة بالطريق. 
 
كما شدد  المحافظ  ، على ضرورة تأمين مواقع العمل أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق الذي بدأ فعليا اليوم وتم تخصيص 380 مليون جنيها كمرحلة أولى لعملية تطوير ورفع كفاءة الطريق، مؤكدا  أنه سيتابع بنفسه الأعمال الجارية في الطريق نظرا لما يمثله من أهمية حيوية لمحافظة الدقهلية .
 
 

شاروبيم

الدقهلية

جمصة

طريق جمصة

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