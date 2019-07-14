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لو كنت مريض ضغط..7 حاجات لازم تلتزم بيها

الأحد، 14 يوليه 2019 04:00 م
لو كنت مريض ضغط..7 حاجات لازم تلتزم بيها ضغط الدم-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يعتبر ضغط الدم المرتفع من أبرز المشاكل التى يعانى كبار السن مما يعرضهم لمشاكل صحية عديدة، لذلك يجب على مرضى الضغط المرتفع المداومة على العلاج مع اتباع نظام روتينى صحى للوقاية من المضاعفات والمشاكل التى يتعرضون لها.

وحسب ما ذكره موقع health هناك بعض النصائح التى يجب أن يتبعها مرضى الضغط المرتفع وهى :

الضغط
الضغط

1: يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم وخصوصا التى تحتوى على نسبة عالية من البوتاسيوم ، مع التقليل من تناول الاطعمة الدهنية.

2: ابتعد عن تناول الأطعمة المالحة واللحوم المصنعة، حيث أنها تساعد على رفع مستوى ضغط الدم .

3:يجب الحفاظ على وزن الجسم والتخلص من الدهون المتراكمة به، مع الحرص على تناول السوائل الطبيعية والمياه.

4:الاهتمام بالنشاط البدنى وممارسة التمارين الرياضية يوميا، فهى تعزز صحة الجسم وتمده بالنشاط والحيوية.

ضغط مرتفع
ضغط مرتفع

5:الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية، حيث تعمل على رفع ضغط الدم وتؤثر على الصحة.

6:تجنب التدخين نظرا لأضراره الصحية حيث يسبب مشاكل للقلب والأوعية الدموية ويعمل على ارتفاع ضغط الدم.

7:الضغط العصبى والنفسى من أبرز الطرق التى تعمل على ارتفاع ضغط الدم وتؤثر على حالة الجسم، لذلك يجب الابتعاد عنهم مع الاسترخاء والهدوء.

 

 


ضغط الدم

الضغط

القلب

الاوعية الدموية

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