فيديو.. اعتقال مغربى فى إسبانيا بتهمة الترويج للإرهاب ومحاولة تجنيد الشباب

كتب أحمد علوى

اعتقلت الشرطة الإسبانية رجلا من أصل مغربى فى مدينة بنبلونة شمال غرب البلاد، للاشتباه فى ممارسته الترويج للإرهاب، ومحاولات تجنيد الشباب، ونشر الفكر المتطرف.

Nuestra felicitación a los guardias civiles del Servicio de Información que han detenido en #Pamplona a una persona por reincidir en la comisión de delitos vinculados al terrorismo yihadista.



👏👏👏pic.twitter.com/Q7D3zyBU0r — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 13, 2019

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية، فقد نشر الحرس الوطنى بالشرطة الإسبانية مقطع فيديو مصور على موقع يظهر فيه عملية توقيف المتهم المغربى فى وقت مبكر من الصباح، وشارك فى العملية مجموعة كبيرة من أفراد القوات الخاصة.

وأرفق الفيديو بنص جاء فيه: "تهانينا لعناصر حرسنا المدنى بعد إيقافهم فى مدينة بنبلونة لشخص ارتكب مرات عديدة جرائم متعلقة بالإرهاب".