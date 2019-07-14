فريق أطفال بلامأوى فى التضامن ينقذ 6 أبناء من السويس وبورسعيد وينقلهم دار رعاية

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، أن فريق اطفال بلامأوى بمحافظة بورسعيد نجح فى إنقاذ 3 أبناء مقيمين بالشارع حيث قام بالتعامل مع الابن م.أ يبلغ من العمر 16 عاما وقدهرب إلى الشارع نتيجة التفكك الأسرى وتم نقله لإحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة وقام الفريق بتقديم خدمة الإسعافات الأولية ثم عمل جلسه نفسية والتحدث مع الابن للتعرف على سبب ملاذه للشارع وتم توعية الابن بمخاطر الشارع حتى استجاب وتم إيداعه بمؤسسة الرعاية الاجتماعية محافظة السويس واستخراج أوراق ثبوتية ( شهادة ميلاد ) للابن كما تم عمل دراسه حالة أولية للأبن وتمكن الفريق من إقناع الإبن بضرورة الرجوع للاسره وبالفعل عاد الابن لكنف والديه ثم هرب مرة أخرى للشارع.

وصادف فريق البرنامج الابن مرة أخرى بمحافظة بورسعيد وهو فى حالة بحث عن فريق البرنامج طالباً من الفريق الالتحاق بمؤسسة رعاية، فتم عمل كشف صحى مبدئى على الطفل وتم ايداعه بمؤسسة للرعاية الاجتماعية.

كما قام الفريق بالتعامل مع الابن (س. أ) 15 سنة فقد توفيت أمه وتزوج الأب من أخرى وفر الأبن الى الشارع مفترشا الرصيف ممتهناً التسول، حتى صادفه فريق البرنامج القومى لحماية الأطفال بلا مأوى بمحافظة بورسعيد وتم عمل جلسة نفسية له وتوعيته بمخاطر الشارع وتمكن الفريق من أقناع الابن بالالتحاق بدار أطفال قد الحياة.

و قام الفريق بالتعامل مع الابن (ا. ن ) 11 سنة عن اقرانه من ضحايا التفكك الاسرى فقد لاذ بالفرار ايضاً هاربا من قسوة والديه وتم عمل جلسة نفسية له وتوعيته بمخاطر الشارع ايضا وتم الحاقه بدار رعاية

وفى نفس الإطار قام فريق أطفال بلامأوى بإنقاذ 3 أبناء من محافظة السويس حيث تعامل الفريق مع الإبن ( م .ح) 13عاما فقد فر هاربأ من قسوة زوج الام بعد وفاه الاب حتىأنه ترك محافظة الاسماعيلية وفر هارباً الى بورسعيد حيث صادف هناك فريق البرنامج بعد تسوله بالشارع لمده 6 أشهر بجانب التعامل مع الطفل ( أ.م ) الذى لم يتخطى عمره الثالثة عشر عاما حيث لاحظ الفريق على الطفل النشاط وقوة التركيز وكثرة الحركة وتم ايداعه بدار ابو عارف بالسويس ،أما عن الابن ( م . ى ) 9اعوام فقد كان متواجدبالشارع حيث لاذ بالفرار من قسوة الأهل.