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عضو بنقابة البيطريين يطالب بعمل خريطة وبائية لأمراض الحيوانات

الأحد، 14 يوليه 2019 06:00 ص
عضو بنقابة البيطريين يطالب بعمل خريطة وبائية لأمراض الحيوانات الدكتور على سعد على عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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أكد الدكتور على سعد على، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الثروة الحيوانية، ضرورة وجود وعمل خطة أو استراتيجية خاصة بالتحصينات الخاصة بأمراض الحيوانات، تتضمن جدول زمنى، للقضاء على الحمى القلاعية والأمراض الوبائية، بالإضافة إلى عمل خريطة وبائية للأمراض الموجودة فى مصر، وإعلان خطة وزارة الزراعة لمواجهتها.
 
وأشار على، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة إجراء المعاهد البحثية، بعد كل حملة للتحصين يتم سحب عينات دم، لقياس المستوى المناعى للحيوانات، وللوقوف على مدى جدوى اللقاحات المستخدمة فى حملات التحصين، لاتخاذ قرارات بوقف تلك الأنواع من اللقاحات أو الاستمرار بها، فى حال عدم اكتشاف أجسام مضادة لها.

نقابة البيطريين

الثروة الحيوانية

خريطة وبائية

حملات تحصين

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