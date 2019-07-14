عرض يحبس الأنفاس.. رجل يحلق فوق الشانزليزيه خلال يوم الباستيل "صور"

وكالات الأنباء

قدم بطل العالم للدراجات المائية، ومخترع الألواح الطائرة الفرنسى فرانكى زاباتا، عرضا حبس الأنفاس خلال العيد الوطنى لفرنسا، وهو يقف على لوح طائر قام باختراعه، على ارتفاع عشرات الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزليزيه، حسبما نقلت وسائل الإعلام.

وظهر زاباتا، خلال عرضه على لوحه الطائر (فلايبورد) الذى يعمل بـ5 محركات نفاثة، وهو يحمل بندقية.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلى، إن هذا اللوح الطائر سيسمح باختبار العديد من إمكانيات استخدامه، مثل تحويله إلى منصة لوجستية طائرة وحتى منصة هجومية للعسكريين.



الرجل الطائر فى السماء والعروض العسكرية على الأرض



الرجل الطائر فى باريس احتفالا باليوم الوطنى



الرجل الطائر فى باريس



الرجل الطائر يحلق فى سماء باريس



الرجل الطائر يذهل الفرنسيين فى شوارع باريس



الرجل الطائر



العرض أثار إعجاب الفرنسيين



العرض فى باريس



العرض



جانب من العرض



جانب من المشهد بشارع الشانزليزيه



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عرض احتفالى بمناسبة اليوم الوطنى الفرنسى



عرض جوى