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طالبة تقدم على الانتحار لحصولها على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة بالبحيرة

الأحد، 14 يوليه 2019 03:12 م
طالبة تقدم على الانتحار لحصولها على مجموع ضعيف فى الثانوية العامة بالبحيرة اسعاف-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أقدمت طالبة بالثانوية العامة على الانتحار إثر تناولها كمية من الأقراص الدوائية بالبحيرة لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب حصولها على مجموع منخفض فى الثانوية.
 
 
كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
 
وبالفحص تبين وصول "أ. م .ن" 17 سنة مقيمة بمركز الدلنجات إلى المستشفى العام مصابة بآلام شديدة بالمعدة وفى حالة إعياء وفقدان للوعى.
 
 
وكشفت التحريات الأمنية أن سبب إصابة الطالبة هو ابتلاعها كميات كبيرة من الأقراص الدوائية فى محاولة للانتحار لحصولها على مجموع ضعيف بالثانوية العامة.
 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

البحيرة

ثانوية عامة

انتحار طالبة

حوادث البحيرة

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