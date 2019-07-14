ضبط 2 طن و122كيلو سلع تموينية قبل بيعهم بالسوق السوداء بطنطا

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط 2 طن و122 كيلو سلع تموينية مدعمة داخل محل بقالة بقرية محلة مرحوم مركز طنطا، قبل بيعهم بالسوق السوداء.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بضبط "رضا.س.ا" 54 سنة صاحب محل بقالة تمويني بقرية محلة مرحوم مركز طنطا، وبحوزته 2 طن و122كيلو سلع تموينية سكر وزيت ومكرونة بقصد بيعهم بالسوق السوداء، تحرر المحضر 754 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا، وتولت النيابة التحقيق.