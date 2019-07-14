ضبط وتحرير 619 مخالفة مرورية فى الغربية

الغربية محمد طارق

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حمله مرورية مكبره لضبط المخالفين على الطرق السريعة والداخلية بمراكز ومدن المحافظة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملات مرورية أسفرت عن تحرير وضبط 619 مخالفة متنوعة شملت " عكس السير ، السير بدون لوحات معدنية ، السير عكس الاتجاة ، السير بدون رخصة قيادة ".

كما تم ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون تراخيص ولوحات، كما تم تحصيل مبلغ 35 ألف غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.