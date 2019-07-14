ضبط راكب بالمطار حاول تهريب كمية من الشعر الطبيعى وهواتف أيفون.. صور

صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من جوانزو بالصين، اشتبه عبد اللطيف الحسيني، مأمور الجمرك، في راكب مصري حاول الخروج من لجنة الخط الأخضر، وبتفتيش إحدي حقائبه يدويا، وجد قاع سحري من لوح خشبي أسفل حقيبتي الراكب مخبأ تحتها كمية كبيرة من الشعر الطبيعي.

وأشارت المصادر، إلي أنه أثناء تفتيش الراكب ذاتيا، عثر علي كمية كبيرة من أجهزة ال "iPhone" حاول تهريبها حول جسده.