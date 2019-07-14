ضبط راكب بالمطار حاول تهريب كمية من الشعر الطبيعى وهواتف أيفون.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الشعر الطبيعي، وهواتف محمولة ماركة آيفون، لدي وصوله من جوانزو، وذلك بغرض التهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية.
صرحت مصادر جمركية بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من جوانزو بالصين، اشتبه عبد اللطيف الحسيني، مأمور الجمرك، في راكب مصري حاول الخروج من لجنة الخط الأخضر، وبتفتيش إحدي حقائبه يدويا، وجد قاع سحري من لوح خشبي أسفل حقيبتي الراكب مخبأ تحتها كمية كبيرة من الشعر الطبيعي.
وأشارت المصادر، إلي أنه أثناء تفتيش الراكب ذاتيا، عثر علي كمية كبيرة من أجهزة ال "iPhone" حاول تهريبها حول جسده.
قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة