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صور.. مجلس النواب يوافق على جواز فتح فروع للجمعيات الأهلية خارج البلاد

الأحد، 14 يوليه 2019 05:26 م
صور.. مجلس النواب يوافق على جواز فتح فروع للجمعيات الأهلية خارج البلاد الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت : نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة (20) بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، والتي تجيز للجميعات الأهلية فتح فروع لها خارج مصر وما يتعلق بها من ضوابط. 
 
 
 
وحسب المادة القانونية التي وافق عليها مجلس النواب، فأنه يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني.
 
 
ووفقا للمادة القانونية رقم (20) من مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون بتنظيم ممارسة العمل الأهلي، تطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.
 
 
 
ويأتى القانون لاسيما لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى تبدت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة  تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.
 
 
 

 

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مجلس النواب

العمل الاهلي

المجتمع المدني

المنظمات الحقوقية

رئيس النواب

الحكومة

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