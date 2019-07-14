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صحيفة يابانية: طوكيو و واشنطن تعقدان محادثات تجارية الفترة المقبلة

الأحد، 14 يوليه 2019 12:19 م
صحيفة يابانية: طوكيو و واشنطن تعقدان محادثات تجارية الفترة المقبلة محادثات باليابان
أ ش أ

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ذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الأحد، أن مسئولين من اليابان والولايات المتحدة على مستوى نواب الوزراء وافقوا على بذل جهود لعقد مفاوضات تجارية، حول المنتجات الزراعية والسيارات، في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن.

 

واتفق المسئولون (حسبما نقلت الصحيفة على موقعها الإلكتروني) على ضرورة تنظيم الجولة القادمة من المحادثات على مستوى العمل في الفترة من 24 إلى 26 يوليو الجاري.

 

ويأمل الجانبان -في محاولة منهما لتحقيق تقدم مبكر لاسيما بعد انتخابات مجلس المستشارين الياباني المقرر إجراؤها في 21 يوليو- في مناقشة إمكانية عقد اجتماع وزاري في أوائل أغسطس المقبل، وذلك حسبما ذكرت مصادر مطلعة.

 

ومن المقرر أن يُشارك في المحادثات التي ستبدأ على مستوى العمل في واشنطن بحلول 24 يوليو الجاري كبار المسئولين على مستوى العمل من وزارات الزراعة والتجارة والمالية والخارجية اليابانية.

 

ومن الولايات المتحدة، سيشمل المشاركون كبار المسئولين من مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة ووزارة الزراعة.

 

وكذلك، يُعتقد أن طوكيو وواشنطن حريصتان على تحقيق بعض النتائج قبل أن يعقد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات محتملة في أواخر سبتمبر، أي بعد شهرين من الانتخابات.

 


اليابان

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واشنطن

طوكيو

محادثات

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