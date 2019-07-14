سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 11:17 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

سفير فرنسا: مصر شريك لا غنى عنه لمصر وأوروبا بحاجة لها أكثر من أى وقت

الأحد، 14 يوليه 2019 09:54 م
سفير فرنسا: مصر شريك لا غنى عنه لمصر وأوروبا بحاجة لها أكثر من أى وقت السفير الفرنسى روماتييه خلال كلمته فى احتفال السفارة الفرنسية بالعيد الوطنى
كتبت: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد سفير فرنسا فى القاهرة، ستيفان روماتييه، أن مصر شريك لا غنى عنه لفرنسا، مشيرا إلى ما وصفه بالعلاقة الفريدة بين البلدين، قائلا إنه محظوظ بتمثيل فرنسا في مصر.


وقال روماتييه، خلال احتفال السفارة الفرنسية بالعيد الوطنى، مساء الأحد، إن العالم وأوروبا وفرنسا بالطبع، لم يكونو بحاجة أكثر من الآن إلى مصر قوية ومستقرة وآمنة، وأصاف أن فى الوقت الذى تمزق فيه الاضطرابات منطقة البحر المتوسط، فإن فرنسا بحاجة إلى مصر.

WhatsApp Image 2019-07-14 at 9.03.25 PM



وأضاف، أن فرنسا تؤمن بالقدرات الهائلة للمصريين، وواثقة بتطلعات الشباب المهتم للغاية بتنمية وتطوير ببلده، وتابع "لقد علمتم داؤما كيف يمكنكم الاعتماد على فرنسا بالأمس كما اليوم".


وقال ، إن فرنسا لديها العديد من الطموحات فى العلاقات بين البلدين، وهذا ما اقترحه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرونن خلال لقاءه بالرئيس السيسى فى يناير الماضى وهذا ما سيقوله مجددا عندما يستقبل الرئيس السيسى فى فرنسا نهاية اغسطس. 
 

WhatsApp Image 2019-07-14 at 9.03.26 PM
 

وأكد روماتييه خلال كلمته أمام حشد كبير من الضيوف، بينهم وزير البترول طارق الملا، وغادة والى وزيرة التأمينات الاجتماعية، "أصدقائنا المصريون تقف فرنسا دائما بجانبكم..فرنسا تقف بجانبكم للتعاون فى مكافحة الإرهاب الذى هو معركتنا المشتركة".

وتحدث السفير الفرنسى عن اهتمام بلاده بالتعاون والشراكة مع مصر فى مجال التعليم، فضلا عن اهتمامها بالمشروعات فيما يتعلق بالمدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات الطاقة، موجها التحية للملا.

واشار الى ان الثقافة تحتل قلب تاريخنا المشترك وتحدث عن مشروع المتحف الكبير وتجديد متحف ميدان التحرير إذ يعد 2019 عاما استثناءات على صعيد المشروعات الثقافية بين البلدين.

ولفت الى انه يجرى حاليا تنظيم معرض فى باريس عن توت عنخ آمون زاره ما يزيد عن مليون شخص مما دفع القائمين عليه لتمديده. وختم حديثه بالقول فرنسا تحب مصر واعمل جاهدا لأعبر عن هذا الحب الفرنسى لمصر.


 


مصر

فرنسا

سفير فرنسا

السيسى

حتفال السفارة الفرنسية بالعيد الوطنى

السفير الفرنسى روماتييه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

هل يتولى حكم مصري إدارة نهائى أمم أفريقيا 2019 ؟

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

ملخص وأهداف مباراة السنغال ضد تونس فى أمم أفريقيا 2019

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة