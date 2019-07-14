رئيس أكاديمية البحث العلمى يفتتح أعمال تطوير مكتب براءات الاختراع المصرى

كتب وائل ربيعى

افتتح صباح اليوم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مكتب براءات الاختراع المصري التابع لوزارة التعليم العالى بعد ما تم به من أعمال تطوير وتجديد شملت البنية التحتيه، وتفعيل خدمة الدفع الإلكترونى، وتحديث خطوات فحص براءات الاختراع، بحضور المستشار محمد عبد الرءوف بديوى، ممثل أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدكتور حسام الدين الصغير، مدير المعهد الإقليمى للملكية الفكرية بكلية الحقوق جامعة حلوان.

وتهدف أعمال تطوير مكتب براءات الاختراع تمكين المكتب من تقديم خدمات متزايدة وبكفاءة أعلى وذلك لضمان استمرارية العمل وتعظيم قدرة الفاحصين والعاملين بالمكتب على إنجاز المهام وتقديم الخدمات لمقدمي الطلبات والباحثين وتيسير متابعة عملية سير الملفات ما بين مختلف إدارات المكتب ونشر وإتاحة طلبات براءات الاختراع.

وفى كلمته أوضح الدكتور محمود صقر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن أعمال التطوير التي تم افتتاحها اليوم شملت البنية التحتية والالكترونية والتشريعية والموارد البشرية، وهى أعمال من شأنها النهوض بمنظومة الملكية الفكرية في مصر خاصة أن مكتب براءات الاختراع المصرى واحد من 17 مركز فحص دولى معتمد من الوايبو على مستوى العالم ويقدم خدمات جليلة للبحث العلمى والابتكار والملكية الفكرية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وأن خبراء هذا المكتب هم من طوروا ودربوا وساعدوا فى إنشاء وتطوير مكاتب الملكية الفكرية فى المنطقة.

وأكد أن المكتب يقدم خدمات جليلة للصناعة ويحضرني على سبيل المثال معالجة ملف عقار سوفالدى الذى يستخدم في علاج الفيروس الكبدى سى فى مصر، وهو الأداء (القرار) الذى شهد له العالم كله بما في ذلك المحكمة الأوروبية الاقتصادية.