دعوى تطالب بإلغاء قرار شطب عضو بنادى الصيد تخلف عن دفع الاشتراك 5 سنوات

كتب أحمد عبد الهادى

أقام أمجد محمد قدرى عباس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار شطب عضويته من نادى الصيد المصرى.

وقال الطاعن فى دعواه، إنه توقف عن سداد الاشتراكات السنوية للعضوية رقم 4198 لسنة 2012 ، وذلك لظروف قاهرة، وبعد زوال تلك الظروف توجه إلى النادى لسداد الاشتراكات المتأخرة وملحقاتها، ولكن فؤجئ بصدور قرار شطب عضويته لعدم سداد الاشتراك لمدة 5 سنوات تطبيقا للائحة الجديدة.

وأضاف أمجد محمد قدرى عباس: "ليس لدى علم باللائحة الجديدة وما تضمنته من مواد"، مشيرا إلى أن اللائحة خارجة عن نصوص تعاقده مع النادى منذ اشتراكه.