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حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب طعنًا بالسكين بسبب خلافات بينهم بالساحل

الأحد، 14 يوليه 2019 01:21 م
حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل شاب طعنًا بالسكين بسبب خلافات بينهم بالساحل جثة -أرشيفية
كتب ــ كريم صبحى

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أمرت نيابة الساحل، برئاسة المستشار محمود حمدى، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شاب طعنا بالسكين بسبب خلافات مالية،  كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة الساحل، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل، وانتقل رجال المباحث للمكان، وعثر على جثة شاب مقتول بعدة طعنات بسلاح أبيض، بعد نشوب مشاجرة بينه وبين عدد من الأشخاص، ولقى مصرعه متأثرًا بإصابته، وألقى القبض على المتهمين، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة.
 
 

الساحل

نيابة الساحل

قسم الساحل

مقتل شاب فى الساحل

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