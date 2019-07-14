سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 09:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

حبس متهمين بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى تجارة السيارات 4 أيام

الأحد، 14 يوليه 2019 09:28 م
حبس متهمين بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى تجارة السيارات 4 أيام حبس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية،  بحبس متهم وشقيقه، 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات،  لقيامهما بالاستيلاء علي مبلغ 7 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها  لهم فى مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .
 
وذكرت التحريات الأمنية،  أن المتهمين اشتركا فى  الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 7,000,000) ملايين جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة السيارات مقابل الحصول على أرباح شهرية، ولم يلتزما بذلك وامتنعا عن رد المبالغ المالية لأصحابها.
 
وأضافت التحريات، أن المتهمين سبق اتهامها فى عدد من القضايا، وأحدهما محبوس حالياً على ذمة قضية "نصب")، وتلقيا مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 7 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم فى السيارات، ولم يلتزما بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، وان الجهات الأمنية ضبطت المتهم الثاني للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة.
 
 

ضبط 4 متهمين

نيابة الشئون المالية

الاستيلاء علي 3 مليون

توظيف الأموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

استاد القاهرة يحقق رقما قياسيا أفريقياً.. تعرف عليه

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة