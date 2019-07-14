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جامعة بنى سويف الثامن محليًا و1207 عالميًا فى تصنيف "ويبوميتركس"

الأحد، 14 يوليه 2019 05:56 م
جامعة بنى سويف الثامن محليًا و1207 عالميًا فى تصنيف "ويبوميتركس" الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إدراج الجامعة فى تصنيف ويبومتركس للاستشهادات العلمية، حيث احتلت الجامعة المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية، كما حصلت الجامعة على المركز 1207 فى الترتيب العالمى. 

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن تصنيف ويبومتركس يغطى ما يقرب من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن عدة معايير أهمها الحجم، الإشارة إلى الأبحاث، والأثر العام .

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تألو جهدًا فى اتخاذ كل الإجراءات، التى من شأنها تحسين مكانتها ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

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بنى سويف

جامعة بنى سويف

ترتيب جامعة بنى سويف

تصنيف ويبومتركس

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