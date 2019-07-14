جامعة بنى سويف الثامن محليًا و1207 عالميًا فى تصنيف "ويبوميتركس"

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إدراج الجامعة فى تصنيف ويبومتركس للاستشهادات العلمية، حيث احتلت الجامعة المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية، كما حصلت الجامعة على المركز 1207 فى الترتيب العالمى.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له، أن تصنيف ويبومتركس يغطى ما يقرب من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن عدة معايير أهمها الحجم، الإشارة إلى الأبحاث، والأثر العام .

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لا تألو جهدًا فى اتخاذ كل الإجراءات، التى من شأنها تحسين مكانتها ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.