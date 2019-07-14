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تقرير: دول أوروبية رفضت دخول 471 ألف شخص العام الماضى

الأحد، 14 يوليه 2019 10:53 م
تقرير: دول أوروبية رفضت دخول 471 ألف شخص العام الماضى الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد علوى

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قال تقرير اوروبى رسمى انه فى عام 2018 الماضى ، رفضت العديد من الدول الاوروبية دخول أكثر من 471 ألف شخص إلى التكتل فى العام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 7 بالمائة عن العام 2017 الذى سجّل فيه رفض دخول 439.5 ألف شخص.

ووفقا لما نشرته قناة يورو نيوز المعنية بالشأن الاوروبى ، كشف التقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبى، أن إسبانيا رفضت دخول 230.5 ألف شخص العام الماضى، تلتها فرنسا التى رفضت دخول 70.4 ألف شخص، ثم بولندا بواقع 53.7 ألف شخص.

وأشار التقرير، إلى أن العام الماضى شهد تراجعاً بنسبة 3 بالمائة لعدد الأشخاص الذين دخلوا الاتحاد الأوروبى بطريقة غير قانونية (601.5 ألف شخص) مقارنة مع العام 2017 (نحو 619 ألف شخص)، لافتاً إلى أن نسبة التراجع تبلغ 72 % فى حال كانت المقارنة مع العام 2015 الذى سجل فيه دخول نحو مليونين و155 ألف شخص إلى الاتحاد الأوروبى بشكل غير قانونى.

وحسب تقرير الاتحاد الأوروبى فقد بلغ عدد الأشخاص الذين صدرت أوامر بمغادرتهم دولاً فى الاتحاد الأوروبى العام الماضى 478 ألف شخص، وتم بالفعل إبعاد 158 ألف شخص منهم إلى خارج التكتّل.

 

 


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