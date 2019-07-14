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تعرف على قرار النيابة حيال متهم بقتل مسن فى بولاق الدكرور

الأحد، 14 يوليه 2019 12:00 ص
تعرف على قرار النيابة حيال متهم بقتل مسن فى بولاق الدكرور حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عامل بمطعم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع طالبه برد مبلغ 10 آلاف جنيه، اقترضها منه وأنفقها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

 

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغًا يفيد العثور على جثة بائع يبلغ من العمر 74 عامًا داخل مسكنه، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليه تعرض للخنق بحبل، على يد عامل بمطعم.

 

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وقرر باقتراضه مبلغ (10 آلاف جنيه) من المجنى عليه، لإقامة مطعم ، إلا أنه أنفق المبلغ المالى، ولدى مطالبة المجنى عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله.

 

وتابع المتهم، أنه توجه للشقة محل سكن المجنى عليه، وعقب دخوله دفعه أرضاً وخنقه باستخدام حبل فأودى بحياته وفر هاربا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


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