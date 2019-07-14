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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 45 يوما

الأحد، 14 يوليه 2019 09:27 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة 45 يوما حبس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت محكمة الجنايات، حبس محمد وهدان  45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه في الانضمام وآخرين  لجماعة الإخوان الإرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية . 
 
وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم بعدما أسندت النيابة إليه تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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