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تأجيل دعوى عدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين لـ 4 أغسطس

الأحد، 14 يوليه 2019 05:43 م
تأجيل دعوى عدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين لـ 4 أغسطس المحكمة الدستورية العليا-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة 31 مكرر من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل، لجلسة 4 أغسطس.

وكان عبد الفتاح هلال عبد الفتاح رزق أقام دعواه التى حملت رقم 22 لسنة 37 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة رقم (31 مكرراً) من القانون رقم 126 لسنة 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات و أتعاب المحاماة       

وتنص المادة 20 من لائحة المأذونين على أنه "إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة، وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته، ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر، وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التي بها وقت طلب العقد، ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو الزوجة بحسب الأحوال، إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة مأذون آخر".

 


المحكمة الدستورية العليا

لائحة المأذونين الشرعيين

هيئة المفوضين بالدستورية العليا

قانون الطفل

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