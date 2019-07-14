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بيزنس انسايدر: عدم نظافة المياه وراء امتناع طاقم الطائرات من تناول المشروبات

الأحد، 14 يوليه 2019 10:05 م
بيزنس انسايدر: عدم نظافة المياه وراء امتناع طاقم الطائرات من تناول المشروبات طائرة
كتب أحمد علوى

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كشفت تقرير نشره موقع بيزنس انسايدر، عن السبب الحقيقى وراء أن طاقم الطائرات ومهندسى الصيانة لا يشربون الشاى والقهوة فى الطائرات، وهو لأسباب تتعلق بالنظافة.

وعلى الرغم من تناول غالبية المسافرين الشاى أو القهوة على متن الطائرة، لتخفيف أعباء الرحلات الطويلة، والحصول على جرعة من الطاقة، بعد ساعات الانتظار الطويلة فى المطارات، إلا أن تقارير أظهرت مؤخرا خطورة تناول أى مشروب يحتوى على الماء على متن الطائرة، بسبب "قذارة" المياه المستخدمة.

وقالت إحدى مضيفات الطيران لموقع "بزنس إنسايدر": "مضيفات الطيران لا يشربن الماء الساخن على متن الطائرة، وبالتالى فمن المستحيل أن يشربن القهوة أو الشاي".

ووفقا لما جاء فى التقرير، فإن واحدة من كل 8 طائرات تفشل فى اختبارات "المياه النظيفة"، وأن دراسة أجريت قبل 15 عاما، أظهرت أن بعض المياه على الطائرات، احتوت على مادة الكلوروفوم الخطرة.

وفى تقرير سابق حذر أحد الطيارين، المسافرين من تناول أى مشروبات تحتوى على الماء على متن الطائرة، مضيفا أن بعض الطائرات تستخدم موادا كيميائية فى الماء، لمنع انتشار البكتيريا، مما يسبب ببعض الترسبات الخطيرة، ومذاقا سيئا للغاية.

ولفتت دراسة نشرت فى دورية البحوث البيئية والصحة العامة، عام 2015، إلى أن البكتيريا تتكون فى عملية نقل الماء من الشاحنات للطائرات، أكثر من تكونها من مصدر الماء نفسه، لذا على المسافر التفكير مرتين، قبل أن يطلب كوبا ساخنا من الشاى أو القهوة، وعليه أن يكتفى بعصير معلب، أو زجاجة مياه معدنية.


المياة فى الطائرات

تلوث المياة فى الطائرات

طاقم الطائرة

المشروبات فى الطائرة

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