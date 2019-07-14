سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 08:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

الأحد، 14 يوليه 2019 04:31 م
بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد إغلاق وكر المخدرات
بورسعيد - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر موقع وزارة الشباب والرياضة بيانا، أعلن فيه أن وزارة الشباب والرياضة، تحقق فيما ورد إليها من استغاثة حول وجود وكر للمخدرات بإحدى الساحات الشعبية ببورسعيد، وكذلك الشكوى من تحول الملعب إلى حظيرة مواشى ووكر لزراعة المخدرات بالملعب.

 

وقالت وزارة الشباب والرياضة فى بيانها، إنها على الفور بدأت بالتحقيق وتشكيل لجنة من الوزارة لكشف ملابسات الاستغاثة، وإحالة ونقل المقصرين والمتقاعسين عن أداء عملهم وتحويلهم للتحقيق.

 

وأضاف البيان، أن ذلك يأتى فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة من أجل تقييم الأداء بمراكز الشباب فى جميع محافظات الجمهورية، وتحفيز مجالس الإدارات الناجحة فى إدارة مراكز الشباب بالصورة الواجبة، ومحاسبة المقصرين، وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

موقع وزارة الشباب
موقع وزارة الشباب

 

وكر للمخدرات بأحدى الساعات الشعبية ببورسعيد (1)
وكر للمخدرات بأحدى الساعات الشعبية ببورسعيد

 

وكر للمخدرات بأحدى الساعات الشعبية ببورسعيد (2)
وكر للمخدرات بأحدى الساعات الشعبية ببورسعيد

 

وكر للمخدرات بأحدى الساعات الشعبية ببورسعيد (3)
وكر للمخدرات بأحدى الساعات الشعبية ببورسعيد

 


بورسعيد

ساحة شعبيه ببورسعيد

وكر للمخدرات ببورسعيد

وزاره الشباب والرياضة

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سقوط 22 سائق لتعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة

الأحد، 14 يوليه 2019 10:44 ص

أمن الجيزة يداهم بؤرا إجرامية ويضبط 29 تاجر مخدرات

الأحد، 14 يوليه 2019 10:09 ص

حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أعلى الطرق السريعة

الأحد، 14 يوليه 2019 08:41 ص

القبض على عاطلين وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش في الغربية

الأحد، 14 يوليه 2019 12:43 ص

القبض على 12 تاجر مخدرات بحملة أمنية على البؤر الإجرامية بطوخ وقها

السبت، 13 يوليه 2019 07:52 م

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بطنطا

السبت، 13 يوليه 2019 07:43 م

ضبط 895 قضية مخدرات و14 قضية أموال عامة بقيمة 40 مليون جنيه خلال أسبوع

السبت، 13 يوليه 2019 02:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة