بولسونارو يهاجم "الواتس آب": التطبيق نوع من الرقابة الموجهة ضدى

هاجم الرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو " تطبيق "الواتس آب" ، وقال إن "الواتس آب" شكل من أشكال الرقابة الموجهة ضدى".

ووفقا لصحيفة "ميدزول" على نسختها الإسبانية فقد انتقد بولسونارو تقييد إعادة توجيه الرسائل فى "الواتس آب".

وأشارت إلى أنه فى الانتخابات التى فاز بها بولسونارو فى عام 2018 ، كانت الشبكات الاجتماعية عنصرا رئيسيا فى استيراتيجية الحملة، ولا سيما إعادة إرسال الرسائل.

بالإضافة إلى ذلك ، أوضح بولسونارو أنه بالكاد يقرأ الصحف لأنها تسمم الأفكار، وقال "أعرف أن هناك الكثير من الناس أكثر كفاءة منى، وأكثر استعدادا لخوض انتخابات 2018، لكن لابد من اختيار شخص واحد يقود البلاد"