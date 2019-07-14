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اندلاع حريق فى مساحات من التبن بقرية طرشوب فى بنى سويف

الأحد، 14 يوليه 2019 06:00 م
اندلاع حريق فى مساحات من التبن بقرية طرشوب فى بنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق شب فى "تبن" بحقول عدد من المزارعين بعدما انتقلت السنة النيران إلى عدد من العشش الخاصة بالمواشى بقرية طرشوب التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من مأمور شرطة ببا يفيد بوقوع حريق شب بـ"تبن" خاص بعدد من المزارعين وانتقلت السنة النيران إلى عدد من العشش الخاصة بالمواشى والذى وجه بالسيطرة على الحريق.

وانتقلت ضباط مباحث مركز شرطة ببا إلى محل الواقعة وتبين أن النيران اشتعلت بعشش كل من "كيلانى.أ.ع، "على.ج.ع" "محمد.م.و"، "عبد العاطى.ر"، "محمد.ر.أ"، "محمد.ش.ق" وتم السيطرة على الحريق وأن الخسائر وقعت فى 5 غشش خاصة بالمواشى وتشوينات تبن، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


بنى سويف

حريق

أمن بنى سويف

طرشوب

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