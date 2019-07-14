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اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

الأحد، 14 يوليه 2019 08:44 م
اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب السيسى

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.. ويوجه بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات فى القطاعات الإنتاجية واستمرار العمل على خفض الدين العام.

 

السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب


 

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