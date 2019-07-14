اليوم السابع.. السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الرئيس يجتمع بالمجموعة الوزارية الاقتصادية.. ويوجه بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات فى القطاعات الإنتاجية واستمرار العمل على خفض الدين العام.

السيسى: المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بوعى وصبر الشعب





«اليوم السابع » تشارك أوائل الثانوية العامة الفرحة فى منازلهم



البنات «اكتساح » فى «الثانوية العامة»





الأولى «علمى علوم» من سوهاج.. والأول «علمى رياضة» طلب من الوزير التأكد من رقم جلوسه فى «مكالمة التهنئة».. الطالب محمود إسماعيل حلمى إسماعيل الأول «مكفوفين» بمجموع 407.5 درجة.. التعليم: نسبة الغش 3 × 1000



المدارس الحكومية تهزم المدارس الخاصة





%83 نسبة النجاح بالمدارس الحكومية و 62 % بالخاصة.. وامتحانات الدور الثانى 17 أغسطس المقبل



الصلاة والمذاكرة الطويلة والدروس أسلحة أوائل الثانوية العامة والأزهرية للتفوق والزغاريد طريقة الاحتفال فى كل البيوت





عقوبات صارمة لمزارعى الأرز المخالفين



انطلاق رابع مراحل تنقية «بطاقات التموين»





جرس إنذار للكبار.. أمم أفريقيا 2019 تغير خريطة القارة السمراء



حرب واشنطن ولندن بسبب تسريبات نووية.. ترامب انسحب من «النووى الإيرانى » نكاية فى أوباما





7 آلاف بزيادة 1300 وافد.. زيادة 9.7 % فى أعداد الأجانب العاملين بمصر خلال 2018





