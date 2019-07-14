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الكويت ترد على مذيعة وترفض إقحام المنامة بقضايا إعلامية لا شأن لها بها

الأحد، 14 يوليه 2019 09:22 م
الكويت ترد على مذيعة وترفض إقحام المنامة بقضايا إعلامية لا شأن لها بها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت
كتب وكالات

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رفضت وزارة الإعلام الكويتية، اليوم الأحد، إقحام الكويت بقضايا إعلامية لا شأن لها بها وأشارت إلى أن ما قامت به الإعلامية السعودية سارة دندراوى يمثل "إساءة بالغة غير مقبولة" تجاه الدولة وشعبها، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وجاء فى بيان لوزارة الإعلام الكويتية: "وزارة الإعلام تعرب عن رفضها لإقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة العربية يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها".

وتابعت الوزارة فى بيانها قائلة: "وزارة الإعلام تشير إلى حرص الكويت على النأى بنفسها عن أن تكون طرفا فى تلك الحملات الإعلامية وشددت على قيامها باتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين فى قناة العربية ومكتبها فى الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أعربت وزارة الإعلام عن رفضها لاقحام الكويت بقضايا إعلامية لا دخل لها فيها مشيرة إلى أن ما قامت به مذيعة قناة (العربية) يحمل إساءة بالغة غير مقبولة تجاه الكويت وشعبها. وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد أن الكويت سعت وتسعى دائما إلى وحدة الموقف الخليجي وتجاوز الخلاف بين الأشقاء كما دعت دائما إلى وقف الحملات الإعلامية لما تمثله من مساس بالعلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس وتأثير سلبي مباشر على روح تلك العلاقة. وأشارت الى حرص الكويت على النأي بنفسها عن أن تكون طرفا في تلك الحملات وشددت على أنها قد قامت ‏بإتخاذ إجراءاتها الداخلية المعتادة بالتواصل مع المسؤولين في قناة العربية ومكتبها في الكويت وطالبتها بتصحيح الخطأ وتداركه فورا. وأكدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الكويت تحترم حرية التعبير والعمل الإعلامي المهني لا سيما الذي يسعى إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق وحدة الصف الخليجي. #وزارة_الاعلام_الكويت #الكويت

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الكويت

أخبار الكويت

المنامة

سارة دندراوى

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