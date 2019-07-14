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الكهرباء: 30 ألف و500 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم

الأحد، 14 يوليه 2019 11:54 ص
الكهرباء: 30 ألف و500 ميجاوات أقصى حمل متوقع للشبكة اليوم شبكة كهرباء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن أقصى حمل لشبكة الكهرباء متوقع اليوم الأحد، 30 ألف و500 ميجاوات، مقارنة 29 ألف و900 ميجاوات أقصى حمل وصلت له الشبكة أمس السبت.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى اليوم الأحد، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس السبت، وأن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألف و725 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن أنه فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية تم إضافة قدرات خلال الفترة الماضية تزيد عن 25 ألف ميجاوات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة وهو ما يزيد عن القدرات المتاحة عام 2013/2014 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى "278.4 مليار جنيه".

فيما تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 113 وحدة توليد كهرباء؛ لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات، ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، بإجمالى استثمارات ما يعادل 287 مليار جنيه، إلى جانب تطوير منظومة العدادات؛ للتغلب على مشكلات تحصيل فواتير الكهرباء والناتجة عن تدخل العنصر البشرى فى عملية قراءة العدادات والتحصيل.

 

 

 


الكهرباء

احمال الكهرباء

حمل الكهرباء

حمل الكهرباء اليوم

انقطاع الكهرباء

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